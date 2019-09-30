Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ayvalık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 kaçak göçmen yakalandı.

30.09.2019 19:50Ayvalık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında denize lastik bir botla açılan 30 kişilik göçmen grubunu fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, kaçak göçmenleri yakaladı. Yakalanan göçmenler Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 23'ü Güney Afrika, 5'i Kongo ve 2'si Yeni Zelandalı düzensiz göçmenler, insani yardımların yapılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldükten sonra Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderilecekleri öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:24 Eşini bıçaklayan koca intihar girişiminde bulundu
23:23 Otomobil takla attı, sürücü ve köpeği yaralandı
23:15 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
23:06 Ataşehir'de oto tamircide korkutan yangın
22:54 Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü 'tehdit' davası
22:49 Mamak'ta Özel Halk Otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi
22:45 Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi