Ayvalık'ta 31 Göçmen ile 1 Organizatör Jandarmaya Yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 31 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova
'nın Madra Çayı deltasında bir şişme botla denize açılmak üzere olan 9 erkek, 8 kadın ve 14 çocuk olmak üzere 31 Afgan göçmen ile A.M. isimli organizatör, Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. 31 Afgan göçmen ile A.M. isimli organizatör gözaltına alındı. - BALIKESİR
Yunanistan,Midilli Adası,Balıkesir,Ayvalık
22 Kasım 2018 Perşembe 00:43