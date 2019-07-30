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Ayvalık'ta 31 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.

30.07.2019 12:21 Ayvalık'ta 31 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; saat 00.40'ta Sahil Güvenlik bünyesindeki uçak tarafından yapılan devriye uçuşunda Ayvalık'ın Sarımsaklı açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmen'in Midilli Adası'na doğru gittiği tespit edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak botun içerisinde bulunan; 15 Kongo, 13 Suriye, 3 Güney Amerika olmak üzere 31 göçmeni ele geçirdi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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