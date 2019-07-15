15.07.2019 08:25
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Ayvalık'ta 31 göçmen yakalandı

Ayvalık

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ege Denizi'nde görev yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli Adası'na doğru gitmekte olan lastik bot durdurularak, botun içerisindeki; 15 Suriye, 14 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 ele geçirildi.

Yakalanan 14'ü çocuk, 9'u kadın 31 göçmen hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

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