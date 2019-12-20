Haberler » Güncel » Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Haber

Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

20.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:05 Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
Balıkesir'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde rutin devriye görevi sırasında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki 2 ekip tarafından Midilli Adası'na doğru gitmekte olan bir lastik bot, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında durduruldu.
15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere toplam 35 uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 35 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
(Suat Salgın/İHA)

Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:28   İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2) - Haber
10:28   İBB önünde fayton protestosu; çadırlarda sabahladılar - Haber
10:28   Erzurum 200 haneli dikyar mahallesi yanmaktan kurtuldu - Haber
10:28   Adana göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu - Haber
10:28   Muğla marmaris belediyesi gençlik ve spor kulübü'nden öğrencilere 40 koli kitap - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
08:20   Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı - Haber
07:34   Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 88 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Haber
07:22   Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı - Haber
20.12.2019 10:29:38