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Ayvalık'ta 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, bindikleri lastik botla Ege Denizi'nde seyir halindeyken yakalandı.

29.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:40Ayvalık'ta 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
'in ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, bindikleri lastik botla Ege Denizi'nde seyir halindeyken yakalandı.

Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan lastik botu fark eden Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu. 18'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ele geçiren Sahil Güvenlik ekipleri, Cunda Adası'na getirdikleri düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. 35 düzensiz göçmen hakkında işlemlerin başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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