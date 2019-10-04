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Ayvalık'ta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

04.10.2019 17:55Ayvalık'ta 35 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir operasyonla; Ayvalık'ın Cunda Adası Ortunç mevkiinde bulunan sahil kesiminde Midilli Adası'na geçmeye çalışan 24 Suriye, 7 Somali, 2 Irak ve 2 Yemen uyruklu toplam 35 düzensiz göçmen ele geçirildi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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