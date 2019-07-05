05.07.2019 12:35
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Ayvalık'ta 35 İran ve Afganistan uyruklu mülteci yakalandı

Ayvalık

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 mülteci yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 mülteci yakalandı. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şeytan Sofrası mevkii Tek Ev bölgesinde ormanlık alanda yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçme hazırlığında olan M.N. isimli organizatör ile 12'si çocuk, 12'si kadın olmak üzere 35 İran ve Afganistan uyruklu göçmen ele geçirildi. Yakalan mültecilere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda insani yardımda bulunuldu. M.N. isimli organizatör zanlısı gözaltına alınırken, mülteciler ise sınır dışı edilecek.
(Suat Salgın/İHA)
Kaynak: İHA
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