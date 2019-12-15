Haberler » 3. Sayfa » Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen jandarmaya yakalandı - Haberler

Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen jandarmaya yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

15.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:42Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen jandarmaya yakalandı
'in ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Cunda Adası'nın sınırları içerisinde bulunan Patriça koyunda devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na kaçmak için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yakalanan mültecilere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan Ayvalık İlçe Komutanlığı bünyesindeki ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile ilgili yasal işlemler başlattı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:54 Oyuncu Ali Uyandıran'dan dizi ve sinema filmi yapımcılarına çağrı Açıklaması - Haberler
13:50 Yolcu otobüsü kaza yaptı - Haberler
13:46 Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
13:39 Kayık balıkçı havadan ve denizden aranıyor - Haberler
13:37 Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen jandarmaya yakalandı - Haberler
12:43 Yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı - Haberler
12:42 Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu - Haberler
12:35 Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti - Haberler
11:55 Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak - Haberler
11:37 Adana Belediye Başkanı, yasaklanan rakı festivaliyle ilgili konuştu - Haberler
15.12.2019 14:03:09