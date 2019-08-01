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Ayvalık'ta 38 göçmen jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 göçmen İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere yakalandı.

01.08.2019 20:50 Ayvalık'ta 38 göçmen jandarmadan kaçamadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 göçmen İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Çamlık mevkiinde bir gurup göçmeni fark eden jandarma ekipleri hemen harekete geçerek 38 göçmeni ele geçirdi. M.C. isimli şahsın organizatörlüğünde yasadışı yollardan bölgeye geldikleri tespit edilen 13 çocuk, 10 kadın olmak üzere 38 Suriyeli göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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