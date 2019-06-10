Ayvalık'ta 38 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına gitmek isteyen 38 göçmen ile 1 organizatör jandarmanın dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma
komutanlığı bünyesindeki Küçükköy
Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler rutin devriye nöbeti görevi yaparken, Şeytan Sofrası yolu üzerinde 38 Suriye
uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatörü kıskıvrak yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öğrenilen göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Gaziantep
üzerinden Türkiye
'ye giriş yaptıkları öğrenilen göçmenlere; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılırken, bir yandan da haklarında işlem başlatıldı. Göçmenlerle birlikte yakalanan 1 organizatör ise gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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