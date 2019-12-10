Haberler » Güncel » Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

10.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:10Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde devriye nöbeti görevini icra eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajları açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan bir lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri fark etti. Hemen harekete geçen ekipler lastik botu durdurarak; 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirilen düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
(İHA)

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Akıl, izan ve vicdan... - Haber
22:30 ABD'den 2 haftada 72 "yolsuzluk" ve "insan hakları ihlalleri" yaptırımı - Haber
22:27 YTB Başkanı Eren: "(Ahıska sürgünü) Mezar taşları olmayan şehitlerimiz var" - Haber
22:26 flaş - Haber
22:22 Kayseri'de demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü - Haber
21:19 Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem - Haber
21:06 MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haber
20:04 Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber
19:52 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu - Haber
19:46 Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Haber
10.12.2019 22:41:38