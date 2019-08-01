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Ayvalık'ta 40 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

01.08.2019 19:23 Ayvalık'ta 40 göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde Tuzla mevkiindeki boş bir arazide Denizli plakalı bir otobüs içerisinde Midilli'ye kaçmak için hazırlanan 33 Suriye, 4 Afganistan ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı.

Otobüsün sürücüsünün ise jandarma ekiplerini fark edince göçmenleri terk edip kaçtığı öğrenildi. Yakalanması an meselesi olan sürücü M.A'nın aynı zamanda organizatör olduğu belirlendi.

Ele geçirilen otobüse el konulurken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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