15.06.2019 12:50
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Ayvalık'ta 41 Afgan mülteci yakalandı

Ayvalık

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 41 mülteci yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 41 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önce de aynı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen ancak yine Türk kolluk güçlerine yakalandıkları öğrenilen bir ailenin de bulunduğu 41 kaçak, Ege'de görev yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botlarının dikkati sayesinde denizde yakalandı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu mülteciler Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, akabinde de Ayvalık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra da Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 41 Afganistan uyruklu mülteci hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

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