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Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

05.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:29 Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde devriye nöbeti görevinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen düzensiz göçmenleri fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarında lastik botu durdurarak, 13'ü çocuk, 12'si kadın olmak üzere toplam 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler hakkında yasa işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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