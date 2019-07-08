08.07.2019 17:41
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Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopterle yaptıkları devriye görevinde hareket halinde olan lastik bot tespit edildi. Helikopterdekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler gönderildi. Düzenlenen operasyonda durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 20 çocuk, 9 kadın ve 12 erkek olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Afganistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

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