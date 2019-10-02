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Ayvalık'ta 42 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 göçmen yakalandı.

02.10.2019 15:49Ayvalık'ta 42 göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İvrindi Asayiş Komando Timi ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekibinin iştirakiyle Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Küçükköy Mahallesi Tek Ev bölgesi Fener Altı mevkiinde düzenlenen gece yarısı operasyonunda 7'si çocuk, 12'si kadın toplam 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. Yapılan operasyonda 41 Afganlı göçmeni Midilli Adası'na götürmek isteyen Ali. M. Afgan uyruklu organizatör de kıskıvrak yakalandı. Yakalan göçmenler ve Ali. A. isimli organizatör hakkında yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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