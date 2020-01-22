Ayvalık'ta 44 düzensiz göçmen ve 1 organizatör jandarmadan kaçamadı

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen ile bu göçmenlere yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 1 organizatör zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 07.30 sıralarında Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin yaptıkları devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptıkları belirlenen Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmenlerle birlikte, bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen Ş.A. isimli şahıs yakalandı. Ş.A. isimli organizatör zanlısı gözaltına alınırken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmene jandarma ekipleri tarafından gıda, tıbbi malzeme ve giyecek gibi insani yardımlar yapıldı. 44 göçmen Balıkesir İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

(İHA)