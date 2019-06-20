Ayvalık'ta 46 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'inAyvalık
ilçesinden yasa dışı yollarlaYunanistan
'ınMidilli Adası
'na geçmek isteyen 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesiÇıplak Ada
açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42Afganistan
ve 4İran
uyruklu kaçak yakalandı.Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 19'u çocuk, 9'u kadın, 18'i erkek toplam 46 kaçağın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Balıkesir