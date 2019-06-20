20.06.2019 10:55
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Ayvalık'ta 46 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR'inAyvalıkilçesinden yasa dışı yollarlaYunanistan'ınMidilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesiÇıplak Adaaçıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42Afganistanve 4İranuyruklu kaçak yakalandı.Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 19'u çocuk, 9'u kadın, 18'i erkek toplam 46 kaçağın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Balıkesir,Midilli Adası,Ayvalık,Güncel

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