Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi'nde yakalandı.

18.09.2019 14:46Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi'nde yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ege Denizi üzerinde gerçekleştirdikleri rutin devriye görevi sırasında 6 ayrı noktadan birer şişme botla Midilli Adası'na gitmek isteyen göçmenlere yönelik barılı operasyonlar düzenledi. Ayvalık'ın Çıplak Adası güneyinde 6 ayrı operasyonda şişme botlarla deniz üzerinde umut yolculukları sahil güvenlik ekipleri tarafından sona erdirilen 29 Kongo, 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmenler yapılan operasyonların ardından Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na ait Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki merkezine getirildi. Göçmenlerin arasında bulunan 1 bebeğin hipotermi geçirmesi sebebiyle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 17'si çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen, daha sonra yasal işlemlerin başlatılması için Ayvalık Belediyesi'ne ait bir otobüsle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere teslim edildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Ege Denizi, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:39 Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
15:39 Doktor katili tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet
15:37 Besi çiftliği hangarında dev kaçak alkol ve tütün operasyonu
15:37 Futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı
15:35 Tuzla'da patlayan yakıt tankı ve oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.
15:25 Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
15:24 Bingöl'de 24 mülteci yakalandı