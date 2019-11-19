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Ayvalık'ta 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

19.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:33Ayvalık'ta 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece saat 01.00 sıralarında Ayvalık'ın açıklarında Çıplak Ada'nın güneyinde bir gurup düzensiz göçmenin lastik bir botla Midilli adasına doğru ilerlediğini fark eden Kuzey Ege Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek şişme botu durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri 24'ü çocuk, 12'si kadın olmak üzere toplam 49 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ele geçirerek, Ayvalık'ın Cunda adasına götürdü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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