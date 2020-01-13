Haberler » 3. Sayfa » Ayvalık'ta 5 insan taciri tutuklandı - Haberler

Ayvalık'ta 5 insan taciri tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 insan taciri tutuklandı.

13.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:27Ayvalık'ta 5 insan taciri tutuklandı
'in ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 insan taciri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını artıran polis ekipleri, Ayvalık ilçesinde takibe aldıkları iki aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde iki aracın daha bulunduğu bilgisi üzerine polis, toplam dört araçtaki 5 şahsı gözaltına aldı. Yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları düzensiz göçmenleri Gömeç ilçesinde ormanlık alana bıraktıklarını itiraf eden 5 insan taciri, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:24  Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı - Haberler
00:18  13 Ocak 2020 Haberleri - Haberler
00:09  Alman belediyeler daha fazla göçmen almak için hükümetten onay bekliyor - Haberler
00:05  Pastahane fareleri polisten kaçamadı - Haberler
00:05  Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı - Haberler
23:45  Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Cumbre Yanardağı yeniden faaliyete geçti! - Haberler
22:41  Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi - Haberler
22:31  21 doğum yapan 45 yaşındaki anne, 22. bebeğinin heyecanını yaşıyor - Haberler
21:58  İran'dan gerginliği tırmandıracak sözler: Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız - Haberler
20:54  Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararına destek geldi - Haberler
14.01.2020 00:32:39