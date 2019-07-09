09.07.2019 19:58
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Ayvalık'ta 51 Afgan mülteci yakalandı

Ayvalık'ta 51 Afgan mülteci yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen 51 mültecinin umut yolculuğu Ege Denizi'nde sona erdi.

Ayvalık'ta 51 Afgan mülteci yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen 51 mültecinin umut yolculuğu Ege Denizi'nde sona erdi.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şişme botla Ege Denizi'ne açılan aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek Midilli adasına gitmekte olan botu durdurdu.
Ele geçirdikleri mültecileri Cunda adasına götüren Sahil Güvenlik ekipleri, 50 Afganistan uyruklu kaçağı Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere teslim etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen 50 göçmene burada jandarma erleri kendi kumanyalarını paylaşarak; yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Rıza ismindeki bir Afgan, pazarlık yaptıkları insan tacirlerinin denize açıldıktan sonra kendilerini Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar ettiğini savundu. Yakalanan 51 mülteci sınırdışı edilecek. Ayvalık'ta 51 Afgan mülteci yakalandı
Kaynak: İHA
Ayvalık, 3. Sayfa

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