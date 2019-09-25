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Ayvalık'ta 55 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.

25.09.2019 12:10Ayvalık'ta 55 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.

Sabah saat 04.30 sıralarında Küçükköy Sarımsaklı mevkiinde bir botu şişirmeye çalışan göçmenler, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından fark edildi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı. Bölgede bulunan İzmir plakalı panelvan minibüs ile şişme bot ve takma motora da el konuldu. Göçmenleri yasa dışı yollarla Midilli'ye götürmek isteyen organizatörlerin peşine düşen jandarma ekipleri, yakaladıkları mültecilere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunmayı da ihmal etmedi. - BALIKESİR

Yunanistan, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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