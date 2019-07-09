09.07.2019 17:03
Haberler» Güncel» Haber

Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 65 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 65 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Küçükköy Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Murat Reis kavşağında, 'Dur' ihtarına uymayan kapalı kasa kamyonetin sürücüsünü bir süre sonra durdurdu. Araçta 34 kaçak göçmen ve organizatör M.K. yakalandı. Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde de operasyon yapan ekipler, sazlık alana saklanan 23'ü Suriye, 5'i Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2'si Filistin ve 1'i Tanzanya uyruklu 31 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda, lastik bot ve bot motoru da ele geçirildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçme hazırlığı yapan, 22'si erkek, 12'si kadın, 31'i çocuk olan 65 kaçak göçmen ve organizatör M.K. ile ilgili işlemler, jandarma tarafından sürdürülüyor.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:24   "Okullar Hayat Olsun Projesi"
18:24   Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
18:23   Geleceğin mühendisleri Avrupa standartlarında öğrenim görüyor
18:23   Antalya'da yol kenarında bir kadının ölü bulunması
18:22   Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış...
18:22   İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
18:22   Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı