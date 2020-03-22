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Ayvalık'ta 65 yaş üstü vatandaşlar pazar yerine sokulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandırılmasının ardından bu yaş grubundaki ilçe sakinleri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların pazar günü kurulan semt pazarına girişleri de kısıtlandı.

22.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:46
Ayvalık'ta 65 yaş üstü vatandaşlar pazar yerine sokulmadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandırılmasının ardından bu yaş grubundaki ilçe sakinleri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların pazar günü kurulan semt pazarına girişleri de kısıtlandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin pazar yeri giriş çıkışlarında nüfus kağıdı kontrolleri yaptığı uygulama kapsamında pazar alanına sokulmayan vatandaşların alışverişleri ise Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası tarafından oluşturulan birimler tarafından yapıldı.

65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyacı olan ürünlerin listesini alan birimler, bu vatandaşların ihtiyaçlarını pazar tezgahlarından satın alarak, adreslerine götürüp teslim etti.

Korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların semt pazarına sokulmaması ve onların yerine alışverişlerin Sebze ve Meyveciler Odası bünyesindeki ekipler tarafından yapılmasına ait uygulama ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Polis ve zabıta ekiplerinin 65 yaş üzeri vatandaşların yanı sıra kronik hastalıkları bulunanların dışındaki ilçe sakinlerine de pazar yerine maske ve eldivenlerle girmeleri gerektiğine ilişkin uyarılarda da bulunduğu gözlendi.

İlçe sakinlerinden Merih Özer isimli bir vatandaş yaptığı açıklamada, semt pazarına girişlere ait yapılan uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bence bu konuda denetimlerin daha da sıklaştırılması gerekiyor. Ama ben ilçe dışından gelenlere karşıyım. Çünkü okullar tatil ve çocuğunu alan buraya hücum ediyor. Onların buraya Ankara ya da İstanbul'dan bu virüsü getirip, getirmediğini nereden bilebiliriz" diye sordu.

Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların alışverişlerini yapıp, evlerine götürmelerine yönelik kurulan ekibin sorumlusu Fırat Durmaz ise korona virüs salgını nedeniyle devletin aldığı önlemler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası'nın web sayfasında iletişim numaralarını paylaştıklarını belirten Durmaz, "Bu iletişim numaralarından bize ulaşan vatandaşlarımız için pazardan etiket fiyatı üzerinden satın aldığımız ürünleri üzerine hiçbir kar koymadan odamızın araçlarıyla evlerine kadar götürüyoruz. Bu hizmete karşılık vatandaşlarımızdan nakliye ücreti veya başka bir isim altında en ufak bir ücret talep etmiyoruz" dedi.

Sabah saatlerinden beri ortalama 45-50 kişinin semt pazarından yapmak istedikleri alışverişleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Fırat Durmaz, akşama kadar da bu sayının 150 kişiye ulaşabileceğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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