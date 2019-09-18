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Ayvalık'ta 73 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 73 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

18.09.2019 08:55Ayvalık'ta 73 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 73 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'de üç ayrı bölgede jandarma ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde kalabalık grupların görülmesi üzerine gerçekleştirdikleri operasyonlarda M.M., N.M.E. ve İ.A. isimli organizatörler ile toplam 73 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 Afganistan, 16 Suriye, 4 Orta Afrika ve 2 Kongo uyruklu düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
(İHA)

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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