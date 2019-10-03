Haberler » Güncel » Haber

Ayvalık'ta 91 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Kongo ve Suriye uyruklu toplam 91 düzensiz göçmen yakalandı.

03.10.2019 15:30Ayvalık'ta 91 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Kongo ve Suriye uyruklu toplam 91 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Madra Çayı kumsalından Midilli Adası'na gitmek isteyen 28'i çocuk, 9'u kadın olmak üzere 59 Suriyeli göçmen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İskele Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yakalandı. Aynı saatlerde yine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Tuzla Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda da aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 Kongo ve 7 Suriyeli düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler hakkında işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
(Suat Salgın/İHA)

Midilli Adası, Jandarma, Ayvalık, Kongo, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:05 Hatay'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı
21:04 TRT World Forum'da "Kaşıkçı cinayeti" için özel oturum
21:02 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sanat birikimimiz çok şükür hayatta kalmış ve bugünlere...
21:02 Kazada hayatını kaybeden oyuncu israfil köse tali kusurlu bulundu- arşiv
21:02 Şehit cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı
21:02 WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin
21:00 Avrupa'daki düzensiz göç krizi