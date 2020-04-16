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Ayvalık'ta araç trafiği akışına yeni vizyon

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucunda, ilçenin 8 farklı noktasına modern dönel kavşaklar (trafik göbekleri) ile trafik planlamaları yapılmaya hazırlanılıyor.

16.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:57
Ayvalık'ta araç trafiği akışına yeni vizyon
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucunda, ilçenin 8 farklı noktasına modern dönel kavşaklar (trafik göbekleri) ile trafik planlamaları yapılmaya hazırlanılıyor. Proje kapsamında dönel kavşaklarla birlikte yaya kaldırımları, aydınlatma, trafik düzenlemesi ve peyzaj uygulamalarının da hayata geçirileceği bildiriliyor.

Hedef; trafik sorununun çözümü ve güvenli ulaşımın sağlanması

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in girişimleriyle başlayan çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülüyor. Projenin ilk adımı Küçükköy Mahallesi'nde, Küçükköy fırını kavşağı olarak bilinen, Sarımsaklı Bulvarını, Barbaros Caddesine bağlayan yolda atıldığı öğrenildi. 3 ay içinde tamamlanması planlanan projenin, belirlenen noktalardaki trafik sorununu çözmesi ve güvenli ulaşımı sağlaması hedefleniyor. Projede; Atatürk Bulvarı üzerindeki Kırlangıç Kavşağı, Armutçuk Semt Pazarı girişi, Yunus Emre ile Abdi İpekçi Caddesini ayıran Cunda Kavşağı, Abdi İpekçi ile 15 Eylül Caddesi'nin yol kesişimi, 15 Eylül Caddesini Gönül Yolu Köprüsüne bağlayan yol, Küçükköy yolu ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesini bağlayan yol ve Küçükköy fırını kavşağı olarak bilinen, Sarımsaklı Bulvarını, Barbaros Caddesine bağlayan yolun planlaması yapılıyor.

Ayvalık-Cunda ulaşımına sezonluk trafik planlaması da unutulmadı

Ayvalık'ın yaz aylarındaki nüfus artışıyla birlikte Ayvalık, Cunda arasındaki yaşanan trafik sorununa sezonluk trafik planlamaları uygulanacak. Mevcut trafik uygulamasında, Yunus Emre Caddesinde çift yön akan trafik, nüfus artışının çoğaldığı yaz sezonunda Abdi İpekçi Caddesinden tek yön gidiş, 15 Eylül Caddesinden tek yön geliş olarak planlanıyor.

15 Eylül caddesine 6600 metre kare sıcak asfalt

Abdi İpekçi Caddesi ile Gönül Yolu Köprüsünü birbirine bağlayan 15 Eylül Caddesinin, halihazırda zar taşı ile kaplı yolu kaldırılarak 6600 m sıcak asfalt uygulaması yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin; dönel kavşakların özellikle nüfusun yoğun olduğu dönemlerde trafik için can damarı olduğuna dikkat çekerek, "Hem trafiğin aksamasına sıkışmasına sebep oluyor hem de trafik kazalarına sebebiyet veriyor. Bu düzenlemelerin yapılması, kent yaşamını kolaylaştırmak, trafiğin akışını sağlıklı hale getirmek adına önemli olduğu kadar kent estetiğine görsel katkı sunması açısından da önemli. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu konuda iş birliği içerisindeyiz. Süreç içerisinde kentin tüm alanlarında trafiğin iyileştirilmesi ön plana çıkacaktır. Son yıllarda yaz aylarında yaşadığımız trafik yoğunluğunu, sıkıntısını azaltmak, kentimizin görsel olarak daha güzel hale getirmek için projeler üretmeye çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Eylül, Güncel
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