Ayvalık'ta ATO'dan İstihdam Seferberliği

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyüçıvgın, ilçe genelinde başlatılan istihdam seferberliği konusunda açıklamalarda bulundu.Büyükçıvgın yaptığı açıklamada, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatıyoruz" dedi. 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı" ifadelerini kullandı."İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak""İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında iş dünyasının, girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu ve bunların pek çoğunun ise tarihi destekler şeklinde hayata geçirildiğini savunan Mustafa Büyükçıvgın, "Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak" dedi.İş dünyasına seslendi, "Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın"TOBB'un İstihdam Seferberliği 2019 Projesi kapsamında; imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşvikinin 2 bin 712 lira olarak verileceğini belirten ATO Başkanı Büyükçıvgın, "Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Akıllara takılan bir konu olursa, ilgilenenlerin Ayvalık Ticaret Odası'na ulaşması mümkündür" şeklinde konuştu."İstihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmayı sürdüreceğiz"Söz konusu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünün altını çizen Mustafa Büyükçıvgın, "İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız." ifadelerini kullandı."Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu"2017 yılında istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verilerek, 1 buçuk milyon ilave istihdam sağlanıldığını hatırlatan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, "Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada AŞ var, Burada gelecek var diyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR