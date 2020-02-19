Ayvalık'ta belediye emeklilerinin tazminat coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin emekli emekçilerinin tüm kıdem tazminatı alacakları olan toplam 3 milyon 266 bin lira, Başkan Mesut Ergin'in talimatıyla ödendi.



Geçmiş dönemlere ait bazılarının 5-6 yılı aşan süreçte en doğal hakları olan kıdem tazminatlarını almaya çalışan emekli işçiler, bu paraların hesaplarına yatırılmasıyla adeta bayram sevinci yaşadıklarını söylediler.



Ayvalık Belediyesi'nden emekli olup da kıdem tazminatlarını alamayan 85 emekli işçinin toplam 3 milyon 266 bin lira alacağını ödediklerini anlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Böylelikle bazıları yıllardan bu yana süregelen bu belediyemize ait bu borcu kapatmış olduk. Yıllardır kanayan bir yara haline gelen bu sorun ortadan kaldırılmalıydı. En azından bu kanayan yarayı bizler kapatmış olduk. Şu anda görüyoruz ki, belediyemizden emekli olup da bu tazminatı alamayan emektar işçilerimizde de çok ciddi bir memnuniyet var. Onların bu memnuniyetinden dolayı bizde son derece mutluyuz."dedi.



Emekli ikramiyelerini almak için 8 yıldan bu yana bekleyenlerin yanı sıra, bir kısmını alıp, diğer kısmını alabilmek için mücadele eden ve hatta belediye ile bu alacaklarına karşın mahkemelik olanların bile var olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, "Bunların hepsini biz, bu şekilde temizlemiş olduk. Bu anlamda da çok güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.



Emekli belediye işçileri bayram sevinci yaşıyor



Ayvalık Belediyesi'nden 2 yıl önce emekli olduğunu anlatan Akın Başer isimli emekli belediye işçisi ise; "Allah razı olsun Mesut Başkan'dan. 2 yıldan bu yana belediyeden emekli ikramiyesi olarak 90 bin lira alacağım vardı. Çok mutluyum. Şimdi bu parayla yıllardır hayalini kurduğum küçük bir ev satın alacağım. Önceki dönemde bu parayı bir türlü alamamıştım. Mesut Başkan göreve gelmeseydi bu parayı yine alamayacaktım. Allah O'ndan razı olsun. Çok ama çok mutluyum. " dedi.



Ayvalık Belediyesi'nden geçtiğimiz Mart ayı sonunda emekli olduğunu kaydeden emekli belediye işçisi Aydoğan Sat da, "Ayvalık Belediyesi'nde 26 yıl çalıştım. Belediyenin ekonomik sıkıntıları nedeniyle emeklilik tazminatımı alamıyordum. Bu parayla ben kendime ev almayı planlıyorum. Sağolsun Mesut Başkan sayesinde bu alacağım bana ve benim gibi emekli olan 85 arkadaşıma ödendi. Mesut Ergin başkan sözünü tuttu. 5-6 yıldan bu yana bu parayı alamayan onlarca emekli belediye işçisi vardı. Hiç biri bu parayı alamıyorlardı. Mesut Başkan verdiği sözleri tutuyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana belediye çalışanlarının maaşlarını günü gününe ödüyor. Bunu başardığı yetmedi ve bugün bizim gibi emekli olup da belediyeden alacağını alamayanlara da tazminatlarını ödedi. Düşünebiliyor musunuz; 87 aileye bir anda bayram geldi. Herkes son derece mutlu. Allah razı olsun başkanımızdan." diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA