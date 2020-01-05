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Ayvalık'ta deve güreşleri piknik coşkusunda yapıldı

Ayvalık Belediyesi himayesinde, Ayvalık ve Altınova Deveciler dernekleri tarafından düzenlenen deve güreşi festivaline ilgi yoğun oldu.

05.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:51 Ayvalık'ta deve güreşleri piknik coşkusunda yapıldı
Belediyesi himayesinde, Ayvalık ve Deveciler dernekleri tarafından düzenlenen deve güreşi festivaline ilgi yoğun oldu.

Soğuk havaya rağmen zaman zaman açan güneşi fırsat bilen Ayvalıklılar, hem deve güreşlerini izledi hem de mangallarını yaktı ve ailecek piknik yaparak, deve güreşleri heyecanının tadını çıkardılar.

ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 120 pehlivan devenin mücadele ettiği güreşleri; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, Ayvalık İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürü Volkan Oral, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri; Ethem Vardı, Ali Jale diğer siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş büyük bir heyecanla izledi.

Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin katıldığı Ayak, Orta, Başaltı ve Baş olmak üzere dört boyda yapılan güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve madalyaları verildi.

Güreşlerin tam bir şölen havasında gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüzlerce yıllık Türk geleneğini Ayvalık'ta yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Deve güreşlerinde satışa sunulan tonlarca deve sucuğu binlerce vatandaş tarafından afiyetle yenildi. - BALIKESİR

Altınova, Ayvalık, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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