Ayvalık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
15.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:18
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cennet Tepesi istikametinden Devlet Hastanesine doğru giden Adile Z. idaresindeki 10 BAL 06 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Cennet Tepesi istikametinden Devlet Hastanesine doğru giden Adile Z. idaresindeki 10 BAL 06 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Güncel
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek