Ayvalık'ta Düştüğü İleri Sürülen Uçak Hâlen Bulunamadı

13 Kasım 2018 Salı 13:31



13 Kasım 2018 Salı 13:31

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düştüğü iddia edilen uçağı arama çalışmaları devam ediyor.Uçağın düşmesine ait video görüntülerini cep telefonuyla çeken Bigadiçli iki vatandaşın, bu görüntüleri haber ajanslarının whatsapp ihbar hatlarına göndermesi üzerine harekete geçen ekipler uçağı arıyor. Havanın kararmasından sabah saatlerine kadar hummalı bir çalışma yapan jandarma ve itfaiye ekiplerine AFOD, ÜMKE ve 112 ekipleri de destek verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, gece yarısı Madra Dağı'nın en sarp yarlarına düştüğü iddia edilen uçağın pilotunu aradı. Arama çalışmaları sabah tekrar başladı. Ekipler bölgeyi havadan drone ile tararken, karadan da arama yapıyor.Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, Jandarma Karakol Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte yaptıkları arama kurtarma çalışmalarından sonuç alamadıklarını, ancak çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. - BALIKESİR