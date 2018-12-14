Ayvalık'ta "Eko-Okullar Projesi" Hayata Geçirildi

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve çevre yönetimi eğitimi vermek için "Eko-Okullar Projesi" hayata geçirildi.
Ayvalık Bağımsız Ana Okulu tarafından hayata geçirilen projenin tanıtım töreninde konuşan okul müdürü Dürdane Açıkgöz, doğanın çok güzel bir dengesi olduğunu söyledi.
Çevrenin insan eliyle kirlendiğini ve doğanın dengesinin bozulduğunu belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:
"Çevre kirliliğini tamamen durdurabilmek imkansız. Ancak üzerimize düşeni yaparak, azalmasına katkıda bulunabilmek elimizdedir. Bu nedenle, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazandırabilmek amacıyla projemizi hazırladık ve bu ay başladık. Eko-Okullar Projesi, okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verebilmeyi amaçlayan bir projedir. Öğrenciler, çevre konusunda bilgi edinir. Hem ailelerini, hem de yerel yönetimleri bilinçlendirebilmek için etkin bir rol üstlenir."
Daha sonra öğrenciler, sahnede çevreyi korumaları gerektiğine ilişkin mesajlar verdi.
Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, öğretmenler ve veliler katıldı.
14 Aralık 2018 Cuma 17:02