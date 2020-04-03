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Ayvalık'ta Emniyet tüm gücüyle sahada ve görev başında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bin liralık yardım ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

03.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:40
Ayvalık'ta Emniyet tüm gücüyle sahada ve görev başında
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bin liralık yardım ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde sosyal yardım alan ve sosyal yardım almak için başvuru yapılan ailelere; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin liralık destek ödemesine 1 Nisan itibarıyla PTT şubelerinde başlanmıştı.

Yardım parasını almak isteyen vatandaşların PTT şubelerinde yoğunluğa neden olurken, Korona virüs salgınında en önemli önlemlerden biri olan "Sosyal Mesafe" kuralına riayet etmemeleri nedeniyle, ihtiyaç sahiplerine evlerinde ödenmesi kararı alınmasıyla Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Bu kapsamda; PTT dağıtıcılarıyla birlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçi ve polislerden oluşturulan ekipler, destek ödemelerini ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim etmeye başladı.

Kaymakam Gökhan Görgülüaslan'ın ilçe genelinde hizmetin aksamadan en seri bir şekilde vatandaşlara ulaşmasına büyük önem vermesinin bilinciyle çalışan ekipler, bununla da yetinmeyerek; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memuru ve bekçilerden oluşan ekipler, bankaların ve bazı kamu kurumlarının önünde işlem yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturdukları uzun kuyrukları da "Sosyal Mesafe" kuralları çerçevesinde belirli aralıklarda beklemelerini sağladı.

Ayvalık halkının Koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenmemesi adına İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin gün boyu sürdürdükleri çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenilirken, yapılan çalışmalar da vatandaşların takdirini kazandığı gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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