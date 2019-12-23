Haberler » Güncel » Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu - Haber

Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

23.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:41 Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu
'in ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede hızı saatte 55 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ve Sahilkent mahalleleri ile Sarımsaklı, Yunus Emre Parkı ve Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı küçük balıkçı tekneleri alabora oldu. Teknelerin bağlı olduğu ahşap iskelelerde ise hasar meydana geldi.
Şiddetli yağışın da etkili olduğu bölgede, bazı otobüs duraklarının yıkıldığı görüldü.
Ayrıca, Sarımsaklı'daki bazı binaların bodrum katlarında su baskını yaşandı. Altınova Mahallesi'nin bir bölümünde tarım arazileri sular altında kaldı.

Balıkesir, Altınova, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:46   Kadıköy'de sahildeki çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı - Haber
13:46   Tarsus'ta trafik denetimi yapıldı - Haber
13:46   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine... - Haber
13:41   Ortaca emniyetinden anket çalışması - Haber
13:41   Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
23.12.2019 13:53:18