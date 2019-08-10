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Ayvalık'ta hudut kapılarında yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribotların hareket ettiği hudut kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

10.08.2019 16:53 Ayvalık'ta hudut kapılarında yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribotların hareket ettiği hudut kapılarında yoğunluk yaşanıyor.
Sabah erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı.
Midilli Adası'na yoğun talep dolayısıyla feribot acenteleri ek seferler düzenlemek zorunda kalırken hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.
Ayvalık'ta turizm acentesi bulunan Fatih Jale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır Ayvalık-Midilli arasında feribot seferi düzenlediğini belirterek, "Bu yıl Kurban Bayramı gerçekten çok iyi gidiyor. Tahminime göre bu bayramda yaklaşık 8 bin tatilci Midilli Adası'na geçecektir. Şu anda ek seferlere başladık. Bu bayramda rekor düzeyde yolcu taşıyacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tur operatörlerinden Öztürk Turhan da yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Bugün ek seferler de düzenlendi. Her gemi iki kez Midilli'ye gidip gelecek. Şu ana kadar saat 07.00'den itibaren yaklaşık bin yolcu bilet satın aldı. Yarın daha da kalabalık bir grubun Midilli'ye geçeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
Midilli'ye giden vatandaşlardan Şenay Paçalcılar da fiyatların cazip olması dolayısıyla adaya gitmeye karar verdiklerini, adaya ilk kez gideceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı, Midilli Adası, Yunanistan, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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