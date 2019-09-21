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Ayvalık'ta iklim grevi 7 gün sürecek

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede yapılan iklim grevi gerçekleştirildi.

21.09.2019 15:37Ayvalık'ta iklim grevi 7 gün sürecek
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede yapılan iklim grevi gerçekleştirildi. İklim grevinin bir hafta süreceği belirtildi.
İsveçli 6 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'in başlattığı iklim grevi kısa sürede dünyaya yayıldı. Ayvalık'ta da iklim grevine ilk destek verenler arasında yer alan 13 yaşındaki Ege Edman öncülüğünde geniş katılımlı iklim grevi yapıldı. Ayvalık'ta gerçekleştirilen eylemde eylemde yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekildi. Ayvalık'ta yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman, "Biz insanlar kömürü yerin altından çıkartıyor arabalarda, uçaklarda yakıt olarak, evlerimizde, poşetlerde ve su şişelerimizde plastik olarak kullanıyoruz. Bunlar ve daha birçok fosil yakıtın çıkartılırken ve kullanılırken atmosfere saldığı karbondioksit gazı dünyamızın hızla ısınmasına yol açıyor. Bilim bize diyor ki bu ısınma şimdiden gerçekleşmeye başlayan felaketleri giderek arttıracak ve eğer acilen harekete geçmezsek dünyamızın yok oluşa sürüklenmesine sebep olacak" dedi. Ayvalık'ta iklim grevinin bir hafta boyunca sürmesi planlanıyor



Türkiye, Ayvalık, Ege, Güncel

Kaynak: DHA

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