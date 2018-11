Ayvalık'ta İtfaiyeden Akıllı Çözüm

30 Kasım 2018 Cuma 15:01



Ayvalık ilçesinde, olası bir yangında itfaiye aracının giremeyeceği dar sokaklara şebekeye bağlı su vanaları konuldu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği tarafından başlatılan çalışma kapsamında, hidrant ve yangın dolaplarının montajı tamamlandı.Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, dolapların içinde 10 hortum ve vanalardan su alabilmek için birçok aparat konulduğunu söyledi.Hortumların 20 metre uzunluğunda olduğunu belirten Turgut, "Şu an At Arabacılar Meydanı'na da bir hidrant ve dolap montajı yapıldı. Olası bir yangına erken müdahale ve su rezervinin bitmesine ait herhangi bir sıkıntı yaşanmadan kesintisiz müdahale edebilme olanağı sağladık." diye konuştu.Ayvalık'ın tarihi evleri ile taş binalarının yoğunlukta olduğu ilçe merkezinde kurdukları sistemin bugüne kadar hiçbir yerde yapılmadığını aktaran Turgut, şunları kaydetti:"Umarım örnek bir çalışma olur. Amacımız, ilçe merkezinde çıkabilecek büyük yangınlarda vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmek."