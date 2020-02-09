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Ayvalık'ta jandarma kaçak içki satıcılarına acımadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma 105 litre sahte viski ele geçirdi.

09.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:29Ayvalık'ta jandarma kaçak içki satıcılarına acımadı
'in ilçesinde, jandarma 105 litre sahte viski ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalar sonucunda, T.D., C.B., M.A.K. ve Ş.O. isimli şahısların Manisa'da yasa dışı yollarla ürettikleri alkollü içkileri Ayvalık'a getirecekleri bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilere ait seyir halindeki iki aracı bir süre takip ettikten sonra gerçekleştirdiği operasyonla araçları durdurdu.

Ekiplerin her iki araçta yaptıkları aramalarda toplam 105 litre sahte-kaçak viski ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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