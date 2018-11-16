16 Kasım 2018, 13:44

Ayvalık'ta Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Ayvalık

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Küçükköy Mahallesi'ndeki Deniz Caddesi'nde K.K. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 104 gram kubar esrar, Küçükköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde H.Ç. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 87 gram kubar esrar, yine Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı sahil bölgesinde özel bir otomobilde ile araç içerisinde bulunan Y.D. ve H.S.G. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 12 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayvalık genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda Altınova Mahallesi'nde de öze bir araç ile araç içerisinde bulunan M.Ş. ve A.A. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 gram kubar esrar yakalandı.

Jandarma ekipleri uyuşturucu maddelere el koyarken, zanlılar hakkında şlem başlattı. - BALIKESİR Balıkesir,Ayvalık,Jandarma
16 Kasım 2018 Cuma 13:44



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