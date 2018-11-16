Ayvalık'ta Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığınca Ayvalık
ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi. Küçükköy
Mahallesi'ndeki Deniz Caddesi'nde K.K. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 104 gram kubar esrar, Küçükköy Mahallesi Mimar Sinan
Caddesinde H.Ç. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 87 gram kubar esrar, yine Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı
sahil bölgesinde özel bir otomobilde ile araç içerisinde bulunan Y.D. ve H.S.G. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 12 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayvalık genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda Altınova Mahallesi
'nde de öze bir araç ile araç içerisinde bulunan M.Ş. ve A.A. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 gram kubar esrar yakalandı.
Jandarma ekipleri uyuşturucu maddelere el koyarken, zanlılar hakkında şlem başlattı. - BALIKESİR
Balıkesir,Ayvalık,Jandarma