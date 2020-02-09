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Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre sahte viski ele geçirildi.

09.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:06Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu
Balıkesir'in ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre sahte viski ele geçirildi.
ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda T.D, C.B, M.A.K. ve Ş.O'nun Manisa'da yasa dışı yollarla ürettikleri içkileri Ayvalık'a getirecekleri bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait seyir halindeki iki aracı takibin ardından durdurarak arama yaptı.
Her iki araçta 105 litre sahte viski ele geçiren ekiplerin, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlattığı öğrenildi.

Jandarma, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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