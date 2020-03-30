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Ayvalık'ta jandarmaya anlamlı teşekkür

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki jandarma ekiplerinin çalışmaları, anlamlı bir mektupla karşılık buldu.

30.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:38
Ayvalık'ta jandarmaya anlamlı teşekkür
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki jandarma ekiplerinin çalışmaları, anlamlı bir mektupla karşılık buldu.

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesinden 76 yaşındaki Orhan Özerel ile 74 yaşındaki eşi Şerife Özerel çiftinin İstanbul'da yaşayan kızları Ayşegül Özerel, jandarma ekiplerini arayarak anne ve babasının ilaçlarının bittiğini ve evinde de gıda maddesinin olmadığını söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Özerel çiftinin, ilaçlarını eczaneden temin etti, ardından marketten de gıda maddesi aldı. Jandarma ekipleri, aldıkları bu malzemeleri Orhan Özerel'in evine kadar giderek kapıdan teslim etti.

Özerel çifti, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Bir teşekkür de çiftin kızları Ayşegül Özerel'den geldi.

"Kalbim, ruhum onların yanında"

Özerel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir dönemde sevdiklerimizden uzak olmak, psikolojik olarak her birimizi etkiliyor, özellikle sokağa çıkma yasağından sonra daha da çok, bugün sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Ali Küçük isimli uzman çavuş biraz önce iletti fotoğrafları

Annemin ilaçları bitmişti. Nasıl olacak, nasıl yapacaklar derken, bize iletilen 0266 1121121 numaralı telefonu aradım. İki numara verdiler, ilk numara jandarmamıza aitti, dahili numaradan telefona çıkan adını öğrendiğim İlker Yönet isimli Uzman Çavuş, telefondan sıcacık kalbini hissettirdi, yardımsever ve içtenlikle durumu dinledi, özel numarasını ileterek ilaç isimleri ve bilgileri rica etti. Kendisine iletir iletmez ekiplerine ilettiği bilgisini geçti. Kısa bir süre sonra telefonumu Ali Uzman aradı. 'Annenizin kimliğini şimdi aldım, ilaçlarını ileteceğiz merak etmeyin' dedi. Nasıl bir mutluluk var ya anlatamam Kalbim, ruhum onların yanında kuş olsam uçup gitsem ama risk sebebi ile gidemiyorum Gidemiyoruz Allah devletimize zeval vermesin, tüm güvenlik görevlilerimize, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine özellikle İlker ve Ali Uzman ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkürler. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, kurumları yaşatan insanlardır. Kurumlara güven duymamızı, sevgi hissetmemizi sağlayan da Varolun!..."

Ayşegül Özerel'in yazdığı ve kendi hesabından paylaştığı bu mesaj, Ayvalık'ta yüzlerce sosyal paylaşım kullanıcıları tarafından yayılarak, tüm ilçe sakinlerine ulaştı. Özerel'in bu sımsıcak satırları ilçede gönüllü olarak görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki polis, jandarma, kamu kurumu ve Ayvalık Belediyesi çalışanları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel
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