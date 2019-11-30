Haberler » Güncel » 'Ayvalık'ta 'Kara Cuma'ya karşı, 'Yeşil Cuma' - Haber

'Ayvalık'ta 'Kara Cuma'ya karşı, 'Yeşil Cuma'

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, iklim aktivistleri, dünya çapında süren 'Kara Cuma'ya alternatif olarak, tüketim çılgınlığının önüne geçmek için 'Yeşil Cuma' etkinliği düzenledi.

30.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:26'Ayvalık'ta 'Kara Cuma'ya karşı, 'Yeşil Cuma'

BALIKESİR'in ilçesinde, iklim aktivistleri, dünya çapında süren 'Kara Cuma'ya alternatif olarak, tüketim çılgınlığının önüne geçmek için 'Yeşil Cuma' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kitap ve oyuncak takası yapılırken, 'Daha az tüket. Değerlendir tamir et, takas et' ana teması vurgulandı.

Dünya genelinde başlayan ve 'de 'Kara Cuma/Black Friday' adı altında indirimli ürünlerin satışının düzenlediği günler sürerken, tüketime karşı olan gruplar tarafından da alternatif girişimler başladı. Tüketim kültürünün çevreyi olumsuz etkilediğini ve tüketim alışkanlıklarının bu şekilde artmasının çevreyi de tüketeceğini savunan aktivistler Ayvalık'ta 'Yeşil Cuma' etkinliği düzenledi.

Ege Edman (14) ve arkadaşları tarafından Ayvalık'ta organize edilen 'Yeşil Cuma' etkinliğinde kitap ve oyuncak takası yapıldı.Kurulan semt pazarı alanında oluşturulan stantlarda, okudukları kitapları ve bir zamanlar kullandıkları oyuncakları yeni sahipleriyle buluşturan iklim aktivisti çocuk ve gençler, iklim için gereksiz tüketimin durdurulması gerektiğine dikkat çekti.

Düzenledikleri 'Yeşil Cuma' etkinliğiyle ilgili bilgi veren Ege Edman, "Sadece indirimde olduğu için para verip gereksiz eşyaları almaktansa, para vermeden ve karbon ayak izimizi azaltmak için eşya takası yapıyoruz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte yaklaşık 10 kişi olarak düzenledik etkinliği. Biz bugün 'Kara Cuma' değil, 'Yeşil Cuma' diyoruz. Ne kadar çok tüketirsek geleceğimizden o kadar çok gidiyor. O yüzden az tüketelim takas edelim diyoruz" dedi.



Türkiye, Ayvalık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54 Kaman'da ayakkabı tamircisi 53 yıldır mesleğini sürdürüyor
15:53 Şişli'de terör operasyonu kamerada: 3 gözaltı
15:52 METEOROLOJİ "YAĞMUR GELİYOR" DEDİ AMA GÜNEŞİ GÖREN SAHİLLERE AKIN ETTİ
15:52 Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı
15:50 Yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini artırdı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
30.11.2019 15:55:36