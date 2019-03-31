Ayvalık'ta korkutan yangın

Kaynak: İHA

Ayvalık'ta korkutan yangınBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir et restoranında çıkan yangın korkuttu. Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın merkez mahallelerinden İsmetpaşa sınırları içinde Atatürk Caddesi 4. Sokak, Karantina aralığında bulunan bir et restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin 4 arasöz ve kalabalık bir ekiple müdahale ettikleri yangın, şiddetli rüzgarla hızla büyüdü.Tüm müdahalelere rağmen yangında tarihi bina kısa sürede küle döndü.Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.