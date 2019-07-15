15.07.2019 10:44
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Ayvalık'ta lastik botta 31 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopterle yaptıkları devriye görevinde, hareket halinde olan lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 15 Suriye, 14 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü çocuk, 9'u kadın ve 8'i erkek olan kaçak göçmen hakkında yasal işlemler sürüyor.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

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