Ayvalık'ta Mesut Ergin ilaçlama ekipleriyle bir araya geldi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Koronavirüs salgınına karşı son derece titiz ve hassas çalışmaları yürütülmesini sağlayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe genelinde gece-gündüz aralıksız dezenfeksiyon çalışmaları yürüten ekiplerle bir araya geldi.
17.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:29
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; Koronavirüs salgınına karşı son derece titiz ve hassas çalışmaları yürütülmesini sağlayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe genelinde gece-gündüz aralıksız dezenfeksiyon çalışmaları yürüten ekiplerle bir araya geldi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gece gündüz demeden, hem dış mahalde hem iç mekanlarda aralıksız dezenfeksiyon, sterilizasyon ve temizlik işlemlerine devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile bu sabah bir araya geldi.
Dünya genelinde küresel bir salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin de zor bir dönemeçten geçtiğini belirten Başkan Ergin, Ayvalık halkını virüsten koruyabilmek için bu mücadelenin ara vermeden sürdürülmesinin önemine işaret etti.
Bu kapsamda hummalı çalışmaları nedeniyle tüm ekiplere teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Soğuk sıcak demeden saat mevhumu olmaksızın çalışmalarına devam eden tüm mesai arkadaşlarıma Ayvalık halkı adına teşekkürü borç biliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gece gündüz demeden, hem dış mahalde hem iç mekanlarda aralıksız dezenfeksiyon, sterilizasyon ve temizlik işlemlerine devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile bu sabah bir araya geldi.
Dünya genelinde küresel bir salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin de zor bir dönemeçten geçtiğini belirten Başkan Ergin, Ayvalık halkını virüsten koruyabilmek için bu mücadelenin ara vermeden sürdürülmesinin önemine işaret etti.
Bu kapsamda hummalı çalışmaları nedeniyle tüm ekiplere teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Soğuk sıcak demeden saat mevhumu olmaksızın çalışmalarına devam eden tüm mesai arkadaşlarıma Ayvalık halkı adına teşekkürü borç biliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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