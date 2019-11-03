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Ayvalık'ta MOBESE kamerası bir aydır onarılamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz 4 Ekim gecesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan MOBESE direği, aradan bir ay geçmesine rağmen halen daha onarılıp yerine dikilmemesi nedeniyle vatandaşların tepkisini çekiyor.

03.11.2019 18:09Ayvalık'ta MOBESE kamerası bir aydır onarılamadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz 4 Ekim gecesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan MOBESE direği, aradan bir ay geçmesine rağmen halen daha onarılıp yerine dikilmemesi nedeniyle vatandaşların tepkisini çekiyor.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve bölge halkının "Jandarma Kavşağı" olarak isimlendirdiği bölgede bulunan direğinin yetkililer tarafından onarılmaması nedeniyle bölgede güvenlik açısından gerekli olan kameralarının da çalışmadığını belirten vatandaşlar, kaza sonrasında yıkılan direğin elektrik kablolarının da uçlarının açık olarak bırakılmasının ölümcül tehlikeleri de beraberinde getirmesinden endişeli olduklarını vurguluyorlar.

Bir aydan bu yana MOBESE direğinin kaza sonrasında olduğu halde yerde bekletilmesinin Ayvalık'a yakışmadığını kaydeden vatandaşlar, son derece basit bir işlemin bile yetkililer tarafından haftalarca yapılamayışını da son derece manidar bulduklarını ve söz konusu tablonun hiçbir şekilde savunulacak tarafının bulunmadığını da da sözlerine eklediler. - BALIKESİR

Güncel

Kaynak: İHA

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