Ayvalık'ta öğretmenler konser verdi

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikte "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" konser verdi.
İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin şefliğini Namık Arslan yaptı.
Konsere, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Belediye Meclisi Üyesi Merih Arslan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan İnce ile sanatseverler katıldı.
Bazı türkülerin seslendirildiği konserde, şef Namık Arslan ve eğitici Yılmaz Günday'a çiçek takdim edildi.